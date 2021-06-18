Более 26% предпринимателей в РФ будут мотивировать сотрудников вакцинироваться - опрос
17:12 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мотивировать коллективы на вакцинацию от коронавируса нового типа планируют 26,3% российских представителей сектора микро- и малого бизнеса. Об этом говорится в опросе технологической образовательной компании для предпринимателей Like Центр, который есть в распоряжении ТАСС.
Опрос проводился среди 1,2 тыс. респондентов из 86 регионов страны.
"Как-либо воздействовать на коллективы с тем, чтобы побудить их сделать прививку, планируют 26,3% предпринимателей. Из них 15,5% проведут разъяснительную работу о необходимости вакцинации. 7,9% респондентов считают, что побудить сделать прививку могут дополнительные выплаты и прочие привилегии, но 5,2% готовы предоставить их своим сотрудникам только при условии, если эти расходы покроет государство", - говорится в исследовании.
Премировать привившихся сотрудников за собственный счет готовы 2,7% предпринимателей. В то же время, 2,9% бизнесменов намерены ввести для своих работников обязательное требование о вакцинации, а также меры взыскания для тех, кто отказывается прививаться. Не готовы воздействовать на сотрудников с целью мотивировать их вакцинироваться 62,6% российских представителей микро- и малого бизнеса.
Большинство - 48,6% опрошенных предпринимателей - заявили, что не будут прививаться. Только 11,3% респондентов имеют положительное отношение к вакцинации и уже привились сами. Еще 28,8% полагают, что вакцина поможет остановить пандемию нового коронавируса, но пока опасаются прививаться.
Отвечая на вопрос о новых ограничениях для борьбы с распространением инфекции, 59,8% опрошенных предпринимателей заявили, что "проигнорируют рекомендации в той части, где это возможно". Режим работы не собираются менять 39,2% респондентов - все сотрудники будут работать как обычно. Режим частичной удаленной работы планируют ввести 40,9% предпринимателей.
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