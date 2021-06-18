Популяционнный иммунитет к коронавирусу в Москве снизился до 25% - Собянин
17:40 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Популяционнный иммунитет к новому штамму коронавируса в Москве снизился более, чем вдвое - с 60% до 25%. Этим обусловлен взрывной рост заболеваемости и госпитализаций, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
"Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, он уже будет не 60%, а 25, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются [в числе популяционного иммунитета] только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела - только те, и их гораздо меньше, и это другая эпидемиологическая ситуация, просто другая. Поэтому такой взрывной рост [ заболеваемости и госпитализаций], такая динамика ", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
Он добавил, что ранее популяционный иммунитет к коронавирусу в столице составлял 60%, что должно было прекратить или "точно замедлить эпидемию.
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