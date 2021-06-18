Роскомнадзор заблокировал 150 сайтов с рекламой сертификатов о вакцинации

18:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор с начала года заблокировал или удалил порядка 150 страниц в интернете с информацией, в том числе касающейся продажи сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Роскомнадзора.

"В 2021 году на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России заблокировано или удалено порядка 150 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от Covid-19", - сказали в пресс-службе.

Всего с начала 2020 года по тематике, связанной с распространением недостоверной информации о коронавирусе, было удалено или заблокировано свыше 1 тыс. материалов.