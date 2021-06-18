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Объем вакцинации от ковида в ряде регионов за два дня вырос более чем на 30%

20:13 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объемы вакцинации от коронавирусной инфекции в ряде регионов России за последние два дня выросли более чем на 30%. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

"Произошел рост ежесуточных объемов вакцинации. Если говорить в целом по Российской Федерации, это порядка 5%. Серьезный рост произошел в Московской области, за последние двое суток - это 34%. Далее идет Сахалинская область - 30%. И чуть больше 12% - это город Москва", - сказала она.

Вице-премьер напомнила, что в ряде субъектов главными санитарными врачами в связи с ростом заболеваемости было принято решение о вакцинации отдельных групп населения, речь в первую очередь идет о тех группах, которые имеют контакт с большим количеством людей. "Использование вакцинации как профилактического средства является абсолютно необходимым для прерывания эпидемических цепочек и для стабилизации ситуации с заболеваемостью", - отметила Голикова.

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