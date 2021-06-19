США подготовили помощь Киеву на случай обострения ситуации на границе РФ и Украины - Псаки

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация подготовила резервные средства помощи Киеву на случай обострения ситуации на российско-украинской границе. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Мысль о том, что мы удерживали помощь Украине в сфере безопасности, является абсурдной. Только на прошлой неделе - в преддверии саммита США - Россия - мы предоставили пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера. В настоящее время мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом [США] в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", - отметила она.

"Мы также подготовили резервные средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину", - утверждала пресс-секретарь Белого дома.