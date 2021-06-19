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Песков допустил возможность саммита Путина и Джонсона

13:00 19.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле допустили возможность саммита Путина и Джонсона. Тем не менее, подготовка к мероприятию пока не ведётся.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что Владимир Путин и Борис Джонсон могли бы пообщаться в том случае, если у британских властей появится «политическая воля». Отношения двух стран собеседник радиостанции назвал поломанными.

«Нет, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона».

Ранее глава Минобороны Великобритании допустил проведение саммита с участием премьера и российского лидера. Это событие состоится, если Москва откажется от «злонамеренной деятельности» в отношении Лондона, считает глава ведомства Бен Уоллес.

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