Песков допустил возможность саммита Путина и Джонсона
13:00 19.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Кремле допустили возможность саммита Путина и Джонсона. Тем не менее, подготовка к мероприятию пока не ведётся.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что Владимир Путин и Борис Джонсон могли бы пообщаться в том случае, если у британских властей появится «политическая воля». Отношения двух стран собеседник радиостанции назвал поломанными.
«Нет, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона».
Ранее глава Минобороны Великобритании допустил проведение саммита с участием премьера и российского лидера. Это событие состоится, если Москва откажется от «злонамеренной деятельности» в отношении Лондона, считает глава ведомства Бен Уоллес.
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