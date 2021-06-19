Учителям рекомендуется вакцинироваться на добровольной основе - глава Минпросвещения

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учителям школ рекомендуется сделать прививку от коронавируса, при этом вакцинация остается добровольной, заявил в субботу глава Минпросвещения Сергей Кравцов, обращаясь к педагогам и директорам школ.

"Хочу обратиться с рекомендацией сделать, кто еще не успел сделать по каким-то причинам, прививку. Почему об этом говорю, понятно: прививка - дело добровольное, и надо смотреть рекомендации врачей, но прививка защищает и помогает сохранить здоровье", - сказал Кравцов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале министерства. Кравцов добавил, что сам сделал ревакцинацию.