За неделю в Москве выявили максимум заболевших ковидом с начала пандемии - ТАСС

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за семь дней возросло на 51 853. Для столицы это максимум за все время пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.



На прошлой неделе в городе выявили 36 710 заразившихся.



В России в целом за семь дней подтвердили 108 139 случаев заражения против 82 250 за предыдущий аналогичный период (рост на 31,5%). Это максимум с первой недели февраля 2021 года.



Число выздоровевших в стране увеличилось на 68 637, что стало самым большим приростом с марта. Однако доля вылечившихся снизилась с 92,2% в прошлое воскресенье до 91,6% в это.



Вслед за ростом заболеваемости в России растет и смертность: с 14 по 20 июня штаб отчитался о 2 931 летальном исходе из-за новой инфекции, тогда как с 7 по 13 июня - только о 2 643. Число умерших за неделю стало максимальным с середины марта. При этом показатель летальности не изменился и по-прежнему составляет 2,43%.



