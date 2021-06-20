В Подмосковье перезахоронили останки 136 красноармейцев, погибших в битве за Москву
13:20 20.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня в деревне Мокрое Московской области состоялась церемония перезахоронения останков 136 советских солдат, погибших в 1941-1942 годах в битве за Москву. Останки погибших перезахоронили с воинскими и духовными почестями", - сказал Миронов.
В церемонии приняли участие представители Минобороны, государственных и исполнительных органов власти, духовенства, а также участники поисковых организаций, ветераны и родственники погибших воинов, прибывшие из различных регионов России, а также из Казахстана и Эстонии.
Миронов рассказал, что в 2020-2021 годах в Можайском городском округе поисковое объединение "Рубеж" обнаружило 136 бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии. "По архивным изысканиям и экспертизе смертных медальонов установлено 82 имени и найдены родственники 14 красноармейцев", - сообщил представитель управления.
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