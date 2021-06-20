0
0
128
НОВОСТИ

Светлана Разворотнева: Запланированные изменения положительно скажутся на состоянии жилищно-коммунальной сферы страны

14:29 20.06.2021

200.JPG
Фото Екатерины Бибиковой
«Единая Россия» - единственная в стране партия, сумевшая провести праймериз и съезд, что стало свидетельством ее готовности участвовать в предстоящей избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы, считает член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. По ее мнению, озвученные на съезде планы имеют большое значение для всей страны. «В частности, долгожданное решение о софинансировании из федерального бюджета проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры. Как заявил Владимир Путин, на эти цели будет выделено 150 млрд рублей», - констатирует Разворотнева. По мнению общественницы, планируемые изменения позитивно скажутся на состоянии жилищно-коммунальной сферы РФ, приведут к улучшению качество жизни россиян и уменьшению их трат на ЖКХ.

Напомним, XX съезд «Единой России» состоялся в Москве в субботу. Представители партии власти озвучили проект предвыборной программы, а также список кандидатов в депутаты Государственной думы восьмого созыва. Разворотнева была утверждена съездом в качестве кандидата по 201 одномандатному избирательному округу.

По словам общественницы, мнению сегодня особенно важно обеспечить россиянам качественное здравоохранение и образование, предоставлять адресную помощь людям, поддерживать развитие экономики, совершенствовать дорожную инфраструктуру и защищать экологию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:10 19.06.2021
Первый замминистра обороны РФ вручил медали выпускникам академии РВСН
0
146
18:05 19.06.2021
Замминистра обороны вручил дипломы выпускникам Военного университета МО РФ
0
135
17:55 19.06.2021
Замминистра Булгаков вручил дипломы лучшим выпускникам филиала Военной академии МТО
0
163
17:40 19.06.2021
Свыше 10 тыс. молодых лейтенантов пополнят ВС РФ в этом году
0
139
09:30 19.06.2021
США выведут часть войск и вооружений из некоторых ближневосточных стран - WSJ
0
186
17:05 18.06.2021
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ
0
239
15:00 17.06.2021
Эрдоган не исключил возможности создания военной базы в Азербайджане - ТВ
0
337
12:32 15.06.2021
Ударная группа ВМС США вошла в акваторию Южно-Китайского моря
0
645
14:05 11.06.2021
Деловую авиацию посадят за стол
0
909
12:00 11.06.2021
Учения ВВС США, Республики Корея и Японии начались над Аляской
0
915

Возврат к списку