Светлана Разворотнева: Запланированные изменения положительно скажутся на состоянии жилищно-коммунальной сферы страны

14:29

Фото Екатерины Бибиковой

«Единая Россия» - единственная в стране партия, сумевшая провести праймериз и съезд, что стало свидетельством ее готовности участвовать в предстоящей избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы, считает член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. По ее мнению, озвученные на съезде планы имеют большое значение для всей страны. «В частности, долгожданное решение о софинансировании из федерального бюджета проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры. Как заявил Владимир Путин, на эти цели будет выделено 150 млрд рублей», - констатирует Разворотнева. По мнению общественницы, планируемые изменения позитивно скажутся на состоянии жилищно-коммунальной сферы РФ, приведут к улучшению качество жизни россиян и уменьшению их трат на ЖКХ.

Напомним, XX съезд «Единой России» состоялся в Москве в субботу. Представители партии власти озвучили проект предвыборной программы, а также список кандидатов в депутаты Государственной думы восьмого созыва. Разворотнева была утверждена съездом в качестве кандидата по 201 одномандатному избирательному округу.

По словам общественницы, мнению сегодня особенно важно обеспечить россиянам качественное здравоохранение и образование, предоставлять адресную помощь людям, поддерживать развитие экономики, совершенствовать дорожную инфраструктуру и защищать экологию.