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Отсутствие ряда политиков в пятерке "Единой России" не значит низкую оценку им - Песков

13:32 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отсутствие зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина и спикера Госдумы Вячеслава Володина в общефедеральной пятерке избирательного списка "Единой России" не означает низкую оценку их работе. Это в понедельник подчеркнул пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это абсолютно не означает какую-то низкую оценку партийной работы упомянутых лиц, абсолютно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, говорит ли отсутствие Медведева, Собянина и Володина в верхушке списка "Единой России" на выборах в Госдуму о каком-то недоверии к ним.

По словам Пескова, "партия находится в движении, она постоянно обновляется", и это "встречает поддержку".

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