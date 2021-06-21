Отсутствие ряда политиков в пятерке "Единой России" не значит низкую оценку им - Песков
13:32 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отсутствие зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина и спикера Госдумы Вячеслава Володина в общефедеральной пятерке избирательного списка "Единой России" не означает низкую оценку их работе. Это в понедельник подчеркнул пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это абсолютно не означает какую-то низкую оценку партийной работы упомянутых лиц, абсолютно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, говорит ли отсутствие Медведева, Собянина и Володина в верхушке списка "Единой России" на выборах в Госдуму о каком-то недоверии к ним.
По словам Пескова, "партия находится в движении, она постоянно обновляется", и это "встречает поддержку".
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