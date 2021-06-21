Ситуация с ковидом в ряде регионов РФ обострилась - Путин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин констатировал обострение ситуации с распространением COVID-19 в ряде регионов страны.

"К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась", - сказал глава государства на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва в понедельник. Она проходит очно в Георгиевском зале Кремля.