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НОВОСТИ

Ситуация с ковидом в ряде регионов РФ обострилась - Путин

14:00 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин констатировал обострение ситуации с распространением COVID-19 в ряде регионов страны.

"К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась", - сказал глава государства на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва в понедельник. Она проходит очно в Георгиевском зале Кремля.

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