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Доктор Румянцев: детский возраст необходимо поднять до 21 года

14:21 21.06.2021

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Фото Анны Грибковой
Необходимость увеличить детский возраст с 18  до 21 года – не каприз, а обусловленная физиологией мера, - уверен доктор Александр Румянцев, детский онколог-гематолог, академик РАН.   Ссылаясь на принятую Всемирной организацией здоровья классификацию, согласно которой с 14 до 18 лет человек только взрослеет, и, в соответствии с  которым  человек до 21 года считается ребенком,  он полагает обязательным увеличить детский возраст до 21 года, вкупе с созданием  и принятием  отдельного «Закона о здоровье детей».  По мнению главы центра им. Д. Рогачева, в действующем федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» детям уделено слишком мало внимания,  потому к нему необходимы дополнения и обязательная  разработка новых законодательных актов, касающихся здоровья и развития ребенка.

Закон, о котором говорит сообщество педиатров РФ, должен включать в себя не только моменты  оценки здоровья, но так же обязательно отслеживание развития ребенка,  профилактику заболеваний на государственном уровне,  соблюдение мер для благоприятного роста молодого поколения,   образование,   спорт,  готовность  защищать Отечество, и  многое другое.

Также Румянцев считает, что обязательно нужно  увеличить финансирование медицины на 550 млрд рублей в год.  Он неоднократно упоминал об этом, справедливо полагая, что дополнительные средства не только позволят приобретать необходимое оборудование и лекарства, поднять заработную плату  медработникам,   но и осваивать инновационные медицинские программы, о которых говорил президент Владимир Путин, школьную и санаторно-курортную медицину.

Позицию доктора Румянцева активно поддерживают  его коллеги - педиатры, а идею  об увеличении, а в перспективе удвоении бюджета здравоохранения РФ разделяет доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова:  «Деньги можно заработать, а здоровье вернуть уже нет».

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