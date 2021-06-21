Доктор Румянцев: детский возраст необходимо поднять до 21 года

14:21

Фото Анны Грибковой

Необходимость увеличить детский возраст с 18 до 21 года – не каприз, а обусловленная физиологией мера, - уверен доктор Александр Румянцев, детский онколог-гематолог, академик РАН. Ссылаясь на принятую Всемирной организацией здоровья классификацию, согласно которой с 14 до 18 лет человек только взрослеет, и, в соответствии с которым человек до 21 года считается ребенком, он полагает обязательным увеличить детский возраст до 21 года, вкупе с созданием и принятием отдельного «Закона о здоровье детей». По мнению главы центра им. Д. Рогачева, в действующем федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» детям уделено слишком мало внимания, потому к нему необходимы дополнения и обязательная разработка новых законодательных актов, касающихся здоровья и развития ребенка.

Закон, о котором говорит сообщество педиатров РФ, должен включать в себя не только моменты оценки здоровья, но так же обязательно отслеживание развития ребенка, профилактику заболеваний на государственном уровне, соблюдение мер для благоприятного роста молодого поколения, образование, спорт, готовность защищать Отечество, и многое другое.

Также Румянцев считает, что обязательно нужно увеличить финансирование медицины на 550 млрд рублей в год. Он неоднократно упоминал об этом, справедливо полагая, что дополнительные средства не только позволят приобретать необходимое оборудование и лекарства, поднять заработную плату медработникам, но и осваивать инновационные медицинские программы, о которых говорил президент Владимир Путин, школьную и санаторно-курортную медицину.

Позицию доктора Румянцева активно поддерживают его коллеги - педиатры, а идею об увеличении, а в перспективе удвоении бюджета здравоохранения РФ разделяет доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова: «Деньги можно заработать, а здоровье вернуть уже нет».