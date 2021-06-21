Доктор Румянцев: детский возраст необходимо поднять до 21 года
14:21 21.06.2021
|Фото Анны Грибковой
Закон, о котором говорит сообщество педиатров РФ, должен включать в себя не только моменты оценки здоровья, но так же обязательно отслеживание развития ребенка, профилактику заболеваний на государственном уровне, соблюдение мер для благоприятного роста молодого поколения, образование, спорт, готовность защищать Отечество, и многое другое.
Также Румянцев считает, что обязательно нужно увеличить финансирование медицины на 550 млрд рублей в год. Он неоднократно упоминал об этом, справедливо полагая, что дополнительные средства не только позволят приобретать необходимое оборудование и лекарства, поднять заработную плату медработникам, но и осваивать инновационные медицинские программы, о которых говорил президент Владимир Путин, школьную и санаторно-курортную медицину.
Позицию доктора Румянцева активно поддерживают его коллеги - педиатры, а идею об увеличении, а в перспективе удвоении бюджета здравоохранения РФ разделяет доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова: «Деньги можно заработать, а здоровье вернуть уже нет».
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