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НОВОСТИ

Золотые крылья МАКСа

11:55 22.06.2021

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Фото пресс-службы авиасалона
АО "Авиасалон", выступающее при поддержке ПАО "НПО "Наука" организатором конкурса "Золотые крылья МАКС-2021", осуществляет сбор заявок предприятий на участие в мероприятии. Побороться за лидерство в шести номинациях приглашаются российские и зарубежные компании и организации, участвующие в пятнадцатом Международном авиационно-космическом салоне.

Цель конкурса – поощрить самые оригинальные и эффективные маркетинговые решения экспонентов, самые значимые достижения, прорывные проекты и успешные выступления, представленные на МАКС-2021. Дипломами и наградными знаками будут отмечены лучшие павильоны, стенды и шале, самые яркие мероприятия, экспозиции, посвящённые инновационных продуктам и технологиям, проектам в рамках импортозамещения, программам международного сотрудничества. Одна из номинаций, посвящённая молодым кадрам, ориентирована на участников в возрасте от 14 до 25 лет, представляющих научные разработки или новые технологии.

Как и в предыдущие годы, победителей конкурса в ходе тайного голосования определит авторитетное жюри, в состав которого войдут представители авиационных властей, предприятий и организаций авиапромышленности, общественных организаций, средств массовой информации, а также отраслевые эксперты и сотрудники АО "Авиасалон". Награждение победителей состоится 23 июля, в четвёртый день работы МАКС-2021, в ходе торжественной церемонии на площадке выставочного комплекса.

"Популярность конкурса "Золотые крылья МАКС" растёт, мы видим большой интерес участников к мероприятию. Важно и то, что конкуренция усиливается из-за роста уровня заявок. От салона к салону появляется всё больше ярких экспозиций, выверенных маркетинговых акций, зрелищных мероприятий", - отметил Виталий Ступицкий, Руководитель Направления по организационному обеспечению мероприятий.

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