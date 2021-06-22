Дискриминация по принципу наличия иммунитета к ковиду неминуема, считает Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане без иммунитета к ковиду будут представлять угрозу для окружающих, некоторая дискриминация в этой связи неминуема. Об этом журналистам заявил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявления о "дискриминации непривитых".

"Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих", - заметил он.