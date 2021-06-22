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Прямая линия Путина в этом году организуется с упором на высокотехнологичность - Песков

13:32 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в этом году без аудитории в студии, а задать вопросы президенту все желающие смогут в том числе в специальном приложении, рассказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что с президентом будут ведущие, которые вместе с ним "перед прямой линией готовятся, работают со всем массивом вопросов". "По понятным соображениям студии в этом году не будет", - отметил представитель Кремля.

По его словам, "линия будет высокотехнологичная, упор делается именно на приложение для смартфонов". "Это приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом, и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира, или сформулировать свой вопрос письменно", - уточнил Песков.

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