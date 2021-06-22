США приступили к размещению вооружений на базе ПРО в Польше
15:00 22.06.2021 Источник: Интерфакс
Соединенные Штаты приступили к размещению оружия на создаваемой на севере Польши в Редзиково базе противоракетной обороны, сообщило Агентство по ПРО.
"Началась установка оружия наземной системы (ПРО) Aegis в Польше", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в марте на базе Редзиково на севере Польши была уже завершена и протестирована работа радара SPY-1D(V) и системы управления огнем (FCS).
Строительство базы наземной противоракетной обороны завершится в 2022 года. Проект уже готов примерно на 95%
Американская база ПРО в Польше предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. США считают, что, несмотря на ее расположение вблизи российских границ, она не способна подорвать военно-стратегический потенциал России. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что база ПРО в Польше будет служить для обороны Западной Европы, в частности, от иранских ракет.
В 2016 году в районе Девеселу в Румынии уже начала действовать первая американская база наземного базирования ПРО Aegis в Европе.
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