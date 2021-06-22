Вводить "бесковидный" режим в столичном транспорте и ТЦ по не планируется - Немерюк
21:45 22.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столичный транспорт и предприятия торговли не планируется переводить в "бесковидный" режим и ограничивать вход для граждан без QR-кода, сгенерированного на основании их сертификата о вакцинации, данных о выздоровлении после COVID-19 или ПЦР- теста. Это подтвердил ТАСС во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.
"На магазины и транспорт "бесковидный" режим распространять пока не планируется", - сказал Немерюк, подчеркнув, что в местах общественного пребывания граждан продолжают действовать масочно-перчаточный режим и другие эпидемиологические меры.
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