Обучение ребенка в вузе готовы оплачивать около 43% россиян - опрос

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 43% родителей в России готовы оплачивать обучение ребенка в вузе, четверть из них планируют тратить на это от 150 до 200 тыс. рублей в год. Такие данные следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провела образовательная компания Мaximum Education совместно с порталом "Навигатор поступления".



"Около 47% опрошенных родителей школьников не готовы оплачивать обучение своих детей на платном отделении. Готовы оплачивать платное обучение ребенка 43% родителей", - говорится в материалах. Уточняется, что 10% респондентов не смогли определиться с ответом.



По данным исследования, более 300 тыс. рублей в год готовы тратить на обучение ребенка 9% опрошенных, 250-300 тыс. рублей - 13% россиян, 200-250 тыс. рублей - 14%, 150-200 тыс. рублей - 24%, 100-150 тыс. рублей - 21%, 50-100 тыс. рублей - 15% и менее 50 тыс. рублей - 4%.



Родителей также попросили рассказать, какую сумму они готовы выделять своему ребенку с сентября на личные расходы. Так, 28% опрошенных намерены выделять ребенку до 5 тыс. рублей в месяц, 27% - 5-10 тыс. рублей, 21% - 10-15 тыс. рублей, 9% - 15-20 тыс. рублей, 3% - 20-30 тыс. рублей и 2% респондентов не планируют давать деньги.



Опрос проведен 18-22 июня среди 1,1 тыс. человек во всех регионах РФ. Maximum Education - российская EdTech-компания полного цикла, резидент фонда "Сколково".



