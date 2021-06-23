На Дальнем Востоке проходят российские военные учения с участием 10 тысяч военных

09:05 Источник: Эхо Москвы

На Дальнем Востоке проходят военные учения с участием 10 тысяч военных. В маневрах на Сахалине, Курильских островах и в Японском море также задействованы 500 единиц боевой техники, 32 самолета и вертолета и 12 кораблей, сообщили в Минобороны. Учения продлятся 5 дней. Эхо Москвы

