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На Дальнем Востоке проходят российские военные учения с участием 10 тысяч военных

09:05 23.06.2021 Источник: Эхо Москвы

На Дальнем Востоке проходят военные учения с участием 10 тысяч военных. В маневрах на Сахалине, Курильских островах и в Японском море также задействованы 500 единиц боевой техники, 32 самолета и вертолета и 12 кораблей, сообщили в Минобороны. Учения продлятся 5 дней.  Эхо Москвы

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