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В Польше обвинили в кибератаке хакеров, якобы связанных с российскими спецслужбами

09:20 23.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Власти Польши обвинили в кибератаке хакеров, связанных с российскими спецслужбами. В правительстве подчеркнули, что располагают доказательствами, передает агентство Associated Press. Отмечается, что 100 из более четырех тысяч аккаунтов в соцсетях, подвергшихся кибератаке в Польше, принадлежат бывшим и нынешним членам правительства, парламентариям и представителям администрации. Российская сторона эти обвинения пока не комментировала.  Эхо Москвы

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