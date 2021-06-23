В Польше обвинили в кибератаке хакеров, якобы связанных с российскими спецслужбами

09:20 Источник: Эхо Москвы

Власти Польши обвинили в кибератаке хакеров, связанных с российскими спецслужбами. В правительстве подчеркнули, что располагают доказательствами, передает агентство Associated Press. Отмечается, что 100 из более четырех тысяч аккаунтов в соцсетях, подвергшихся кибератаке в Польше, принадлежат бывшим и нынешним членам правительства, парламентариям и представителям администрации. Российская сторона эти обвинения пока не комментировала. Эхо Москвы