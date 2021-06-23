Переехавшим в Крым россиянам на Украине пригрозили выдворением

10:05 Источник: Известия

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после «возвращения» Крыма, на которое надеются власти в Киеве, с полуострова выдворят россиян, которые переехали туда с материковой части страны. Свое мнение он высказал во вторник, 22 июня, в эфире телеканала «Украина 24».

Комментируя недавние подтопления в Крыму, Гордон отметил, что ему «очень жаль» крымчан из-за случившегося бедствия на полуострове.

«Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут», — высказал он свое мнение.

Гордон также посоветовал россиянам не вкладывать деньги в Крым, чтобы не потерять их.

«Чтобы никто даже не сомневался — мы это всё заберем назад», — сказал журналист. Известия