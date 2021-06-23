Доктор Румянцев: перенесшим коронавирус также необходимо прививаться

12:51

Фото пресс-службы НМИЦ ДГОИ им.Д. Рогачева



Проведение вакцинации на сегодняшний день – самое действенное средство в борьбе с коронавирусом, уверен член международного комитета ВОЗ по вакцинам против COVID-19, главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, основатель Центра им.Д. Рогачева Александр Румянцев. Других путей защититься пока нет, считает доктор, это особенно важно в связи с появлением новых штаммов COVID-19, особенно нового варианта «Дельта Плюс» индийского штамма. Люди, сделавшие прививку, могут заболеть, но заболевание у них будет проходить без осложнений и в более легкой форме, говорит врач. «Перед прививкой нужно посоветоваться с врачом, который поможет сделать выбор вакцины и определит возможные противопоказания», – особенно отметил доктор, отвечая на вопросы в прямом эфире в соцсетях.

У 93-95% прошедших оба этапа вакцинации образуется достаточное количество антител, формируется так называемый иммунный барьер, хотя это не исключает повторного заражения, напоминает Румянцев. Прививка удерживает барьер 6 месяцев, после этого срока нужно обязательно проверять уровень антител и если титр низкий – ревакцинироваться.

Очень важно помнить о группах риска, людях, которым вакцинация может быть противопоказана. В эту категорию попадают аллергики, беременные женщины, дети младше 18 лет, а также люди с непереносимостью компонентов вакцины. Таким гражданам, в том числе страдающим от различных хронических заболеваний, вид вакцины и время наиболее благоприятное для успешной вакцинации, поможет выбрать врач.

Коронавирус отличается некоторыми особенностями: человек может быть инфицирован, но не ощущать этого, чувствовать себя хорошо, не иметь никаких внешних проявлений болезни. Именно поэтому так важно всем следить за гигиеной рук и носить маску, ведь вероятность оказаться переносчиком инфекции достаточно велика. «Прививаясь, вы защищаете от коронавируса не только себя, но и близких, прежде всего лиц старшего возраста», – напомнил Александр Румянцев.