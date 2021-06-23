Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок
17:40 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин предложил главе Чечни Рамзану Кадырову вновь пойти на выборы руководителя региона, которые намечены в республике на единый день голосования 19 сентября.
"Сделано очень много, предстоит сделать еще больше. Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете, поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы, продолжить свою работу", - сказал Путин в среду в ходе общения с Кадыровым по видеосвязи. Он пожелал главе Чечни успехов.
Кадыров, в свою очередь, поблагодарил президента РФ за доверие и поддержку и заявил о готовности "выполнить любой приказ, любые поручения".
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