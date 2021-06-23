В Подмосковье с 28 июня сходить в ресторан или кафе можно будет только с QR-кодом
19:40 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посещение мест общественного питания в Подмосковье с 28 июня будет возможным только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции или перенесение COVID-19 в течение последних шести месяцев. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано на портале регионального правительства в среду.
"С 28 июня 2021 г. приостанавливается <...> оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки заказов). Данное ограничение не распространяется на граждан: прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев или не достигших 18 лет. <...> Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием портала", - говорится в телеграм- канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
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