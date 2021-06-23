0
0
41
НОВОСТИ

В Подмосковье с 28 июня сходить в ресторан или кафе можно будет только с QR-кодом

19:40 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посещение мест общественного питания в Подмосковье с 28 июня будет возможным только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции или перенесение COVID-19 в течение последних шести месяцев. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано на портале регионального правительства в среду.

"С 28 июня 2021 г. приостанавливается <...> оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки заказов). Данное ограничение не распространяется на граждан: прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев или не достигших 18 лет. <...> Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием портала", - говорится в телеграм- канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:50 23.06.2021
Доцент РАНХиГС Будатаров поддержал инициативу Разворотневой о защите московских парков и скверов
0
71
19:21 23.06.2021
Cбер и правительство Чувашии будут развивать региональный туризм
0
120
19:15 23.06.2021
За время пандемии в Европе упал спрос на печатные новостные издания
0
113
19:13 23.06.2021
В театрах столицы поддержали идею доступа в учреждения культуры по QR-кодам
0
121
18:55 23.06.2021
Буцкая добилась решения вернуть станции «Чухлинка» прежнее название - «Перово»
0
148
17:40 23.06.2021
Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок
0
281
17:16 23.06.2021
Анатолий Вассерман предложил расширить критерии для пересдачи ЕГЭ
0
238
17:12 23.06.2021
Новый температурный максимум июня установлен в Москве - Вильфанд
0
298
17:00 23.06.2021
Большинство вузов в РФ проведут вступительные испытания дистанционно - Фальков
0
249
16:46 23.06.2021
Известный ресторатор Дмитрий Левицкий поддержал обязательную вакцинацию и систему ковид-ограничений в Москве
0
262

Возврат к списку