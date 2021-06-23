Известный программист Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме, где он сидел по запросу США
22:30 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи был обнаружен мертвым в тюрьме Испании. Об этом сообщила в среду газета "Диарио".
Макафи был задержан в прошлом году в Испании по запросу США. Ранее стало известно о том, что суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам.
Бизнесмен в 1987 году основал компанию McAfee ("Макафи"), которая является крупным разработчиком антивирусного программного обеспечения. В 2011 году компанию приобрела корпорация Intel ("Интел").
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