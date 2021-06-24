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Дети и подростки больше подвержены новым штаммам коронавируса - эксперт Минздрава РФ

16:12 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые варианты коронавируса более широко распространяются среди детей и подростков, именно поэтому вакцинацию от ковида следует расширять и на эту категорию населения России, заявил в четверг завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

"В вакцинации нуждаются, если применимо к коронавирусной инфекции, не только пожилые, не только лица с хроническими заболеваниями, но и дети, подростки, поскольку они, мы знаем хорошо, переносят коронавирусную инфекцию легко, стерто, но они являются источниками инфекции для лиц из групп риска. Кроме того, происходит эволюция возбудителя. И мы видим, что новые варианты распространяются широко среди детей, и сместился возрастной диапазон на более молодые группы, и тяжелые формы инфекции [наблюдаются] среди молодых и подростков, и детей", - сказал он на круглом столе в Совфеде на тему "Детское здравоохранение: как повысить доступность инновационных технологий и профилактических мер".

Брико отметил, что вскоре в РФ вакцинация против коронавируса также может быть расширена на детскую группу. "Это следующий этап, я думаю, что расширение возрастных диапазонов по вакцинации от коронавирусной инфекции, это неизбежно", - заключил он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что клинические исследования вакцины "Спутник V" среди подростков 12-17 лет начнутся в Москве в начале июля.

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