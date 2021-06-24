ЕС запретил работу с белорусскими кредитными организациями с госучастием

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции ЕС против Минска включают запрет на долгосрочное кредитование правительственных и государственных структур Белоруссии, а также компаний и банков с государственным участием свыше 50%, в том числе Беларусбанка, Белинвестбанка, Белагропромбанка. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в четверг в "Официальном журнале ЕС". В нем отмечается, что санкции вступают в силу с 25 июня.

"Будет запрещено прямо или косвенно приобретать, продавать или производить любые иные операции с ценными бумагами и другими инструментами финансовых рынков, срок погашения которых превосходит 90 дней и которые были выпущены после 29 июня 2021 года правительством Республики Белоруссии, государственными органами, компаниями или агентствами, основными кредитными и финансовыми институтами, государственная доля владения которыми превышает 50%", - говорится в документе.