ЕС запретил работу с белорусскими кредитными организациями с госучастием
18:45 24.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Санкции ЕС против Минска включают запрет на долгосрочное кредитование правительственных и государственных структур Белоруссии, а также компаний и банков с государственным участием свыше 50%, в том числе Беларусбанка, Белинвестбанка, Белагропромбанка. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в четверг в "Официальном журнале ЕС". В нем отмечается, что санкции вступают в силу с 25 июня.
"Будет запрещено прямо или косвенно приобретать, продавать или производить любые иные операции с ценными бумагами и другими инструментами финансовых рынков, срок погашения которых превосходит 90 дней и которые были выпущены после 29 июня 2021 года правительством Республики Белоруссии, государственными органами, компаниями или агентствами, основными кредитными и финансовыми институтами, государственная доля владения которыми превышает 50%", - говорится в документе.
НОВОСТИ
- 19:14 24.06.2021
- Начались массовые аннуляции турпакетов и бронирований на курорты Краснодарского края - АТОР
- 18:35 24.06.2021
- Украина продлила санкции против российских авиакомпаний
- 18:31 24.06.2021
- "Роснефть" будет заправлять самолеты в аэропорту Нюрнберга
- 18:30 24.06.2021
- ЕС запретил импорт из Белоруссии нефтрепродуктов и хлористого калия
- 18:10 24.06.2021
- В Москву прибыл посол США в РФ Джон Салливан
- 17:40 24.06.2021
- Требования о ПЦР-тесте на курортах Кубани не коснутся проживающих туристов
- 17:12 24.06.2021
- В РФ обнаружено более 16 тыс. мутаций коронавируса - гендиректор центра "Вектор"
- 17:07 24.06.2021
- Олег Леонов: в московском транспорте начала работать система оповещения о пропавших без вести
- 17:00 24.06.2021
- Зеленский ввел в действие решение о санкциях против десятков банков России - указ
- 16:32 24.06.2021
- Россия готова поставить С-400 Белоруссии - ФСВТС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать