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Только привитые от COVID-19 студенты смогут жить в общежитиях - Минобрнауки

19:20 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вузы при заселении студентов в общежития вправе требовать от них предоставления справок о прохождении вакцинации от коронавируса или медицинский отвод, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Ранее Финансовый университет при правительстве России обязал студентов, заселяющихся в общежития вуза, иметь при себе справку о вакцинации или медицинский отвод.

"В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг. В свою очередь Минобрнауки России проводит большую работу по разъяснению о необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться", - заявили в пресс-службе министерства, комментируя решение Финансового университета.

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