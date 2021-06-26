Число умерших от COVID-19 на 26 июня, 2021 - максимальное с начала года

11:30 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с 21 января составил 21 тыс. 665 случаев, умерли 619 человек (это максимальное значение с начала года), следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 21 тыс. 665 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 079 (14,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В России ежедневно, начиная с 8 июня, отмечается рост заболевших коронавирусом. Значения субботы сопоставимы со значениями 21 января, когда было выявлено 21 тыс. 887 новых случаев, но тогда шел спад заболеваемости, а сейчас фиксируется ежедневный рост.

Число умерших от коронавируса также ежедневно растет, в субботу зафиксированы максимальные с 24 декабря 2020 года и с начала текущего года 619 летальных исходов.

Наибольшее число умерших зафиксировано в Санкт-Петербурге - 107, это максимальное значение для города и для всех регионов РФ за все время пандемии, в Москве - 96 летальных исходов.