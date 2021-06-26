Мы в Москве, по сути, заново переживаем пандемию - Собянин

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы уверены, что город пережидает заново пандемию коронавируса из-за нового штамма. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, эпидемию, которая бушует в Москве ", - сказал Собянин.