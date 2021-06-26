Региональное отделение "Единой России" на пост главы Чечни выдвинуло Рамзана Кадырова

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Региональное отделение "Единой России" выдвинуло кандидатуру действующего главы Чечни Рамзана Кадырова на выборы на новый срок, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе отделения.

"В Грозном прошла XXXVI Конференция чеченского регионального отделения партии "Единая Россия", главным вопросом повестки которой стало голосование о выдвижении кандидата на должность главы Чеченской Республики на предстоящие 19 сентября выборы. <...> По итогам тайного голосования партийцы единогласно поддержали нынешнего главу региона. За кандидатуру Рамзана Кадырова проголосовали все 176 делегатов конференции, имеющие право голоса", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, на рассмотрение конференции были выдвинуты кандидатуры Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Магомеда Селимханова.