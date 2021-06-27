Спецслужбы США подозревают РФ в атаках "направленной энергией" - СМИ

21:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведсообщество США предполагает, что Россия якобы несет ответственность за ряд загадочных инцидентов с американскими госслужащими за рубежом, которые, по некоторым утверждениям, могли подвергнуться тайным акустическим или иным атакам с возможным применением "направленной энергии". Об этом сообщила в воскресенье газета "Вашингтон пост" со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, сотрудники американской разведки теперь подозревают, что ответственность за атаки с возможным применением микроволн или других форм "направленной энергии", якобы несет Россия. На фоне новых этапов расследований нужно убедиться, что все понято правильно", цитирует газета представителя вашингтонской администрации высокого ранга. Он не приводит доказательств приписываемой Москве вины в совершении такого рода атак.

В Белом доме, Госдепартаменте и аппарате директора Национальной разведки США Эврил Хейнс пока не ответили на просьбу корр. ТАСС подтвердить и прокомментировать данные утверждения.