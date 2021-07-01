В ДИТ Москвы опровергли сообщения о внешнем вмешательстве в информсистемы мэрии
21:23 01.07.2021
Представители департамента информационных технологий Москвы заявили, что появившиеся в социальных сетях и медиа сообщения об утечках данных из-за внешнего вмешательства в информационные системы правительства столицы не соответствуют действительности. «Сбои в работе ЕМИАС также не были зафиксированы, - сообщили представители ведомства. - Сервисы получения QR-кодов работают в штатном режиме, получить их по-прежнему может любой гражданин, прошедший вакцинацию, переболевший коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеющий отрицательный ПЦР-тест, полученный в одной из московских лабораторий, подключенных к ЕМИАС».
Напомним, по данным некоторых изданий, на сайтах ЕМИАС Москвы был отмечен сбой, кроме того, пользователи столкнулись с проблемами при посещении сайтов immune.mos.ru, mos.ru и gosuslugi.ru. Как сообщили СМИ, некие хакеры якобы смогли взломать базы с данным и вакцинированных горожанах, а городские власти даже приостановили внесение в нее новых сведений, а также выдачу QR-кодов.
По данным департамента информационных технологий Москвы, в базе цифровых сертификатов не содержатся сведения о телефонах и адреса электронной почты пользователей. «Она содержит только инициалы и даты рождения граждан - этой информации достаточно для подтверждения владельца QR-кода», - отметили представители ведомства.
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