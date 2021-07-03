Сергей Собянин: в Москве вакцинация от коронавирусной инфекции набрала хорошие обороты

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Москвичи ответственно отнеслись к сложной ситуации с коронавирусом в мегаполисе и активно прививаются против ковида. По словам мэра Сергея Собянина, 2,7 млн жителей города уже сделали хотя бы одну прививку от COVID-19. "Ежедневно защиту от вируса получают 60-70 тыс. человек, - констатировал градоначальник. - В дальнейшем мы будем наращивать число ежедневных прививок, в том числе за счет вакцинации иностранных работников. Пропускная способность прививочных пунктов для иностранцев в ближайшие дни будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки".



Также, по словам главы города, в Москве начала действовать и система оформления QR-кодов, которые уже получили миллионы москвичей и гостей столицы. В ближайшее время, чтобы упростить получение QR-кодов, начнется рассылка sms-сообщений об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. "А в дальнейшем отработаем технологию рассылки sms с QR-кодами и после завершения вакцинации", - отмечает мэр.

Московские предприниматели сообщают, что вакцинация первым компонентом 60% работников проведена на более чем 1500 городских предприятиях. Поощрением для наиболее ответственных и дисциплинированных трудовых коллективов станут специальные поощрения от городских властей. Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, выполнившие требование о полной вакцинации 60% сотрудников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев (не более 5 млн. руб.) А рестораны и кафе, корректно соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала смогут получить гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.