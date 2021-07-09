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НОВОСТИ

На переговорах в Москве талибы обещали не нарушать границы стран Центральной Азии

11:00 09.07.2021 Источник: Газета.Ru

Представители радикального афганского движения «Талибан» (организация запрещена в России) на переговорах в Москве заверили российских дипломатов, что их группировка не намерена нарушать границы стран Центральной Азии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Переговоры с талибами вел спецпредставитель президента России в Афганистане Замир Кабулов.

В министерстве заявили, что российская сторона выразила обеспокоенность дестабилизацией обстановки на севере этой ближневосточной республики и призвала талибов не допустить ее распространения за пределы государства.

«От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что в Москву прибыла группа политофиса «Талибан». Как рассказал представитель политофиса движения Мохаммад Сохаил Шахин, она находится здесь для обсуждения текущей ситуации в Афганистане с российской стороной.

«Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России по решению Верховного суда от 14 февраля 2003 года. Решение было принято на основании материалов ФСБ по представлению Генпрокуратуры. При этом с 2018 года представители этого движения несколько раз принимали участие в переговорах в Москве по урегулированию конфликта в Афганистане.  Газета.Ru

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