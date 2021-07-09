На Cyber Polygon 2021 Станислав Кузнецов и Генриетта Фор обсудили, как бороться с кибербуллингом

18:37

На международном онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2021, который организует компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Интерпола, состоялся диалог «Кибербуллинг и не только: как защитить детей от угроз цифрового мира?». Эту важную проблему обсудили заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Станислав Кузнецов привел статистику ООН, согласно которой более 70% детей в мире являются интернет-пользователями (это 30% всех интернет-пользователей планеты). 95% тинейджеров имеют смартфоны, и 45% из них находятся онлайн практически всегда. Интернет дает детям огромные возможности в области образования, открывает двери в мир технологий и онлайн-развлечений. Но одновременно онлайн-пространство является опасным местом, в котором присутствуют кибертравля, социальная инженерия, насилие и фишинг. И дети сильнее всего подвержены цифровым угрозам, поскольку больше доверяют друг другу, к тому же им сложнее, чем взрослым, отличить добро от зла. Поэтому наша ответственность заключается в том, чтобы защитить детей от интернет-угроз, подчеркнул Станислав Кузнецов.

Генриетта Фор согласилась, что кибербуллинг является очень большим риском и нужно, в первую очередь, понимать, что именно происходит в сети и реагировать на это. По ее словам, зачастую одни и те же агрессоры действуют как онлайн, так и офлайн.

Нужны ли дополнительные действия со стороны властей, компаний и экосистем для противодействия кибертравле? Поможет ли решить проблему государственное регулирование? Генриетта Фор убеждена, что власти должны лидировать этот процесс, ведь у них есть законы и система правосудия. Они могут ограничить нелегальные действия в интернете. Частные корпорации также могут быть очень большой частью этого решения, потому что у них работают сотрудники, у которых есть семьи. Важно задействовать и международные организации, ведущие кампании по предотвращению насилия против детей, ведь они вырабатывают руководящие принципы и материалы, как решать эти вопросы со стороны властей и компаний. Но главное, конечно, – всегда быть на связи со своими детьми и знать, что происходит.

«Нужно слышать и слушать своих детей. Потратьте время: спросите их, что они делают онлайн, – считает Генриетта Фор. – Иногда они плачут у себя в комнате, или вы понимаете, что они раздражены, потому что услышали или прочитали что-то странное. Вам нужно понимать, незаконная это деятельность или нет. Если незаконная, нужно сообщить полиции или властям. Часто родители думают, что дети всегда придут к ним за советом, но это не всегда происходит. Поэтому нам нужно говорить детям, что они должны нам сообщать все это. Если преступники успешно напали на одну жертву, они нападут и на миллионы других. И если один тинейджер знает, в какую службу обратиться при возникновении проблемы, он расскажет своему другу. Так что важно понимать, где находятся линии поддержки и как туда обратиться».

«Сбер признает важность работы по решению этого вопроса. У нас есть свои образовательные инициативы в области защиты детей в цифровом пространстве, – рассказал Станислав Кузнецов. – Потенциальное сотрудничество между Сбером и ЮНИСЕФ может много дать региону и всему миру. Дети – это наше будущее, и очевидно, что нам нужно расширить международное сотрудничество, чтобы их защищать. Три года назад Россия признала необходимость работать в этой сфере путем подписания с ЮНИСЕФ меморандума о взаимопонимании. Давайте продолжим эту работу, и я надеюсь, что вместе мы сможем предоставить безопасный интернет и безопасное будущее для наших детей».

Генриетта Фор согласилась, что сотрудничество ЮНИСЕФ с крупными компаниями и экосистемами, наподобие Сбера, может быть очень плодотворным, ведь тогда все вышеописанное начинает работать в единой связке.