В Великобритании рассказали, при каких условиях могли бы работать с талибами

09:32 Источник: Газета.Ru

Министерство обороны Великобритании заявило о готовности работать с талибами (организация запрещена в России), если боевики и их лидеры «снимут балаклавы» и войдут в правительство Афганистана мирным путем, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на главу британского оборонного ведомства Бена Уоллеса.

«Какие бы силы ни были в правительстве, если они придерживаются конкретных международных норм, то правительство Великобритании будет взаимодействовать», — заявил Уоллес.

Глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что это решение будет воспринято неоднозначно, однако, по мнению британского правительства, необходимо использовать прагматичный подход для мирного урегулирования гражданской войны в Афганистане.

«Для государственного строительства нужны финансирование и поддержка, а с маской террориста на голове этого не получить», — отметил Уоллес, указывая на желание «Талибана» достичь международного признания. Газета.Ru