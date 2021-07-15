В Великобритании рассказали, при каких условиях могли бы работать с талибами
09:32 14.07.2021 Источник: Газета.Ru
Министерство обороны Великобритании заявило о готовности работать с талибами (организация запрещена в России), если боевики и их лидеры «снимут балаклавы» и войдут в правительство Афганистана мирным путем, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на главу британского оборонного ведомства Бена Уоллеса.
«Какие бы силы ни были в правительстве, если они придерживаются конкретных международных норм, то правительство Великобритании будет взаимодействовать», — заявил Уоллес.
Глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что это решение будет воспринято неоднозначно, однако, по мнению британского правительства, необходимо использовать прагматичный подход для мирного урегулирования гражданской войны в Афганистане.
«Для государственного строительства нужны финансирование и поддержка, а с маской террориста на голове этого не получить», — отметил Уоллес, указывая на желание «Талибана» достичь международного признания. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 13:32 15.07.2021
- Четверо погибли и 11 пострадали в результате аварии с пятью машинами под Саратовом - СК
- 13:20 15.07.2021
- "Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за роста смертности от ковида
- 13:05 15.07.2021
- Украинские ВМС получили первый ударный беспилотник из Турции
- 13:02 15.07.2021
- Клуб «Cinema Bar Хауз» в Москве могут закрыть за нарушение мер против COVID-19
- 13:00 15.07.2021
- Парк самолетов в регионах РФ остро нуждается в обновлении во избежание катастроф - Песков
- 12:47 15.07.2021
- Ректор РХТУ Александр Мажуга: Проект «Наука в городе» станет частью школьной программы
- 12:32 15.07.2021
- Талибы предложили властям перемирие в обмен на освобождение 7 тыс. заключенных
- 12:27 15.07.2021
- Необходимо отремонтировать стадионы для создания тренировочных кластеров - Вассерман
- 12:20 15.07.2021
- В Петербурге побит восьмой с начала лета температурный рекорд
- 12:15 15.07.2021
- Тимофеем Баженовым предложен способ борьбы с кибермошенниками
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать