В России зарегистрировали 786 смертей из-за ковида за сутки, это максимум за пандемию

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 827, до 5 857 002. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,41%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 269, до 5 257 483. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 786 против 780 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 145 278 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,48%, следует из данных штаба.