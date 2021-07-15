Андрей Воробьев обсудил с Александром Новаком, как эффективнее провести социальную газификацию
17:02 14.07.2021
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Фото Дениса Трудникова
Это, во-первых, упрощение процедуры на уровне документации. «Мы направили правительству ряд предложений, которые помогут снять избыточные административные барьеры: это и сокращение сроков согласования, и переход на одностадийное проектирование. Такие меры напрямую ускорят газификацию, – пояснил Андрей Воробьёв. – Во-вторых, реконструкция газораспределительных станций, которым сейчас не хватает мощностей. Это «узкие места» – у станций есть ограничения, и новых потребителей так просто не подключить. Чтобы это изменить, мы обратились за помощью со стороны «Газпрома».
В-третьих, финансовая поддержка, продолжил губернатор: «Президент на недавней прямой линии указывал на то, как сильно дорожают строительные материалы. Страшной станет ситуация, если в процессе закупки оборудование для жителей и материалы для строительства новых газовых сетей подорожают на 70-150% – тогда вырастет стоимость и всей программы. Поэтому для нас большой помощью будет стабилизация и индексация цен со стороны правительства».
Губернатор напомнил, что для жителей проведение газа до границы участка – бесплатное. Подавать документы не нужно. Подключать будут всех, у кого недвижимость оформлена официально.
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