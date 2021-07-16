Комитет Европарламента предложил готовиться к непризнанию итогов выборов в Госдуму

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Европарламента по иностранным делам предложил ЕС подготовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму, которые запланированы на 17-19 сентября, если Брюссель сочтет, что они были проведены с нарушением международных норм. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе комитета по России.

"Члены [комитета] пришли к выводу, что Евросоюз должен быть готов воздержаться от признания российского парламента, если парламентские выборы 2021 года будут сочтены проведенными с нарушением демократических принципов и международных норм", - отмечается в документе.