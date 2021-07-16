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Району Измайлово нужна детская поликлиника большей мощности - Вассерман

16:58 16.07.2021

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Фото Алены Куреновой
Аналитик, эрудит и публицист Анатолий Вассерман считает внесение изменений в проект строительства новой детской поликлиники в Измайлове необходимым. Этот вопрос обсуждался на встрече с активистами Восточного округа.

«Сейчас многие районы Москвы активно расширяются. Идет масштабная программа по реновации и переселению жителей. С введением новых домов в эксплуатацию будет расти интенсивность посещения поликлиник. Новые детские медучреждения должны быть рассчитаны на большую пропускную способность», — говорит аналитик.

Он считает, что хоть введение в строй детской поликлиники в Измайлове запланировано в рамках программы реновации, но горожанам она необходима уже теперь. Александр Брагин, главврач детской поликлиники № 122 сообщил Анатолию Вассерману о том, что строительство нового здания запланировано на конец 2028 года.

«Нам бы хотелось рассмотреть внутри этого большого проекта по реновации возможность ускоренного введения поликлиники и, по возможности, максимально передвинуть сроки строительства нашей поликлиники нового типа», — подчеркнул врач. Публицист обязался подготовить и отправить в мэрию письмо для скорейшего разрешения вопроса.

«Следует внести изменения в проект и постараться обеспечить скорейшее строительство новой детской поликлиники большей мощности - до 580 посещений в смену», — сказал в заключение Анатолий Вассерман.

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