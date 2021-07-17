Заплатив 15 тыс. евро за путь в ЕС, нелегалы оказываются в палатке в Литве - Ландсбергис
19:30 17.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мигранты из Ирака и других стран Азии, пытающиеся нелегально попасть в Европу через литовскую территорию, платят по 15 тыс. евро, чтобы добраться до ЕС, и в результате оказываются в палатке в Литве. Так описал путь нелегалов через Белоруссию в Литву глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.
"За 15 тыс. евро вы прибываете в ЕС и оказываетесь в палаточном городке, в котором и будете находиться, потому что пропустить вас дальше по обязательствам Литвы мы не можем", - сказал он в субботу журналистам, как бы обращаясь к потенциальным мигрантам.
На этой неделе Ландсбергис побывал в Турции и Ираке, где, по его словам, не только общался с властями, но и постарался донести через СМИ до людей информацию о том, что их ожидает как нелегальных мигрантов. "15 тыс. евро и в Литве большие деньги", - отметил он. Столько, как утверждают литовские СМИ, берут с иракцев организаторы нелегальной переброски людей в Европу.
С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 2 023 нелегала преимущественно из стран Азии, что в 25 раз больше, чем за весь 2020 год. Власти, столкнувшись с проблемой их размещения, построили палаточный городок.
В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнюю Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
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