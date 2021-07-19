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Женщину облили водой за попытку войти в церковь с коляской - СМИ

11:12 19.07.2021 Источник: Газета.Ru

Жительницу Ростова-на-Дону облили водой при попытке войти в церковь с коляской. Об этом она написала в группе «Типичный Ростов-на-Дону» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я пришла с коляской, то есть с годовалым ребенком. Поставить свечи за упокой и оставить помин. Меня не пустили!» — написала она.

По ее словам, женщины, работающие в церкви, сказали ей взять на руки ребенка, который в этот момент спал. Когда она выходила, их облили водой из ведра, после чего она вернулась и записала на видео объяснения одной из атаковавших ее женщин.

Согласно ее словам, на колеса коляски налипла грязь, и поэтому посетительнице нельзя войти.  Газета.Ru

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