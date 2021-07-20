0
0
114
НОВОСТИ

Путин отметил роль администрации президента в укреплении правовой системы РФ

13:05 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за труд и добросовестное отношение к делу сотрудников и ветеранов администрации главы государства. В опубликованном во вторник на сайте Кремля поздравлении в честь 30-летия администрации президента Путин отметил ее роль в решении вопросов внутренней и внешней политики, а также в укреплении и совершенствовании правовой системы государства.

"Все эти годы один из ключевых государственных органов обеспечивает исполнение полномочий главы государства, участвует в решении и глубоком экспертном анализе приоритетных вопросов социально-экономического развития страны, ее внутренней и внешней политики, способствует укреплению и совершенствованию отечественной правовой системы", - говорится в поздравлении президента.

Глава государства также отметил большой практический опыт коллектива администрации президента. "И, конечно, здесь сложились свои традиции, профессиональные требования, среди которых готовность работать в команде, действовать оперативно, слаженно, с полной самоотдачей, - подчеркнул Путин. - Следование этим принципам помогает вам эффективно справляться с самыми ответственными задачами".

Администрация президента Российской Федерации - государственный орган, который обеспечивает деятельность президента РФ и осуществляет контроль за исполнением его решений. 19 июля 2021 г. исполнилось 30 лет со дня учреждения Администрации президента РСФСР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 20.07.2021
ЗРС С-500 успешно испытана по скоростной баллистической цели - Минобороны РФ
0
81
09:32 20.07.2021
Путин внес в ГД законопроект о продлении предельного срока службы генералов и маршалов
0
104
14:00 19.07.2021
Песков не подтвердил и не опроверг предложение использовать США базы РФ в Центральной Азии
0
302
13:05 19.07.2021
Минобороны сообщило об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон»
0
304
18:30 17.07.2021
В Красноярском крае военнослужащий устроил стрельбу из окна дома - СМИ
0
708
09:30 17.07.2021
Россия обсуждает с хунтой поставки оружия в Мьянму - WSJ
0
736
16:32 16.07.2021
К инициативе НАТО по совместному хранению боеприпасов присоединилась Эстония
0
842
12:32 16.07.2021
Военный мобильный госпиталь развернут в Хакасии для борьбы с коронавирусом - МО РФ
0
838
14:00 15.07.2021
Военные в 2021 году стали чаще нарушать уставные правила взаимоотношений - СК
0
1062
13:05 15.07.2021
Украинские ВМС получили первый ударный беспилотник из Турции
0
1027

Возврат к списку