Путин отметил роль администрации президента в укреплении правовой системы РФ
13:05 20.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил за труд и добросовестное отношение к делу сотрудников и ветеранов администрации главы государства. В опубликованном во вторник на сайте Кремля поздравлении в честь 30-летия администрации президента Путин отметил ее роль в решении вопросов внутренней и внешней политики, а также в укреплении и совершенствовании правовой системы государства.
"Все эти годы один из ключевых государственных органов обеспечивает исполнение полномочий главы государства, участвует в решении и глубоком экспертном анализе приоритетных вопросов социально-экономического развития страны, ее внутренней и внешней политики, способствует укреплению и совершенствованию отечественной правовой системы", - говорится в поздравлении президента.
Глава государства также отметил большой практический опыт коллектива администрации президента. "И, конечно, здесь сложились свои традиции, профессиональные требования, среди которых готовность работать в команде, действовать оперативно, слаженно, с полной самоотдачей, - подчеркнул Путин. - Следование этим принципам помогает вам эффективно справляться с самыми ответственными задачами".
Администрация президента Российской Федерации - государственный орган, который обеспечивает деятельность президента РФ и осуществляет контроль за исполнением его решений. 19 июля 2021 г. исполнилось 30 лет со дня учреждения Администрации президента РСФСР.
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