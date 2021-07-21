Разработчик Pegasus отверг обвинения в том, что ее целями были члены гражданского общества

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сооснователь и руководитель израильской компании NSO Group Шалев Хулио отверг результаты расследования международного консорциума журналистов, в котором утверждается, что ряд стран вел слежку за большим количеством людей по всему миру с помощью шпионской программы для мобильных телефонов Pegasus. Об этом глава NSO Group, являющейся разработчиком программы, заявил в опубликованном в среду интервью британской газете "Файнэншл таймс".

"Мы очень решительно заявляем о том, что они (члены гражданского общества, оппозиционные лидеры и лица, не связанные с терроризмом или организованной преступностью - прим. ТАСС) не являются целями Pegasus, не выбирались в качестве целей Pegasus или возможных целей Pegasus. Это не имеет отношения ни к одному из наших клиентов или технологий NSO", - сказал Хулио. Он также пообещал отключить все системы клиентов, если будет доказано, что они проникли в устройства журналистов или членов гражданского общества.

Глава NSO Group также отверг предположения, что его компания может использоваться правительством Израиля для продвижения своих интересов за рубежом. "Мы не являемся инструментом дипломатии для израильского правительства, мы коммерческая компания", - сказал Хулио. "Эти предположения являются лишь теориями", - добавил он.

Ранее НПО Forbidden Stories ("Запретные истории") и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью коммерческой троянской программы для мобильных телефонов. Право ее использования предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей, которое должно выдаваться отдельно в каждом конкретном случае.

Как сообщила в среду британская газета "Гардиан", участвовавшая в масштабном журналистском расследовании, целями слежки могли быть ряд глав государств и международных организаций. В частности, были названы имена президентов Франции Эмманюэля Макрона и ЮАР Сирила Рамафосы, премьер-министра Пакистана Имрана Хана, директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса и главы Евросовета Шарля Мишеля.