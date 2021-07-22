Кремль считает абсолютно закономерной жалобу России на Украину в ЕСПЧ - Песков
16:12 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль считает абсолютно закономерной межгосударственную жалобу России на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), которая предусмотрена правилами этой организации. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Отношение Кремля невозможно рассматривать отдельно от обращения России в ЕСПЧ, это все-таки российская сторона, Российская Федерация обратилась. Это абсолютно закономерное обращение, которое предусморено правилами этой международной организации", - сказал Песков, комментируя отношение Кремля к обращению России в ЕСПЧ.
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