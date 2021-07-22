Более 40% россиян считают, что выставки посещают хорошо обеспеченные люди - опрос
16:32 22.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 40% россиян считают, что посещение выставок произведений искусства доступно людям с хорошим материальным положением. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного арт-проектом Ozon Ballon, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
"Более 40% опрошенных убеждены, что галереи и выставки доступны лишь тем, у кого хорошее материальное положение, а 27% уверены, что это привилегия жителей крупных городов. Еще 16% признались, что сами далеки от искусства, но лишь по той причине, что в их городе его практически нет", - говорится в исследовании.
Большинство опрошенных высказалось, что положительно относятся к стрит-арту в своем городе. Так, почти 60% участников исследования хотят, чтобы в их городе появилось больше работ современных художников. При этом чаще всего поддерживали развитие стрит-арт на улицах жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара и Екатеринбурга.
Больше трети (35%) россиян считают подходящим местом для работ стрит-арт художников стены жилых домов, около трети опрошенных предпочли бы заменить наружную рекламу в городе работами независимых художников. Еще 15% россиян считают отличным местом для стрит-арта муниципальные здания. И только 10% участников исследования не против, если произведения искусства украсят стены подъездов, также 10% видят возможным разместить современное искусство на территории торговых центров и магазинов.
Большинство опрошенных - 80% согласились, что современные художники нуждаются в поддержке и продвижении. Среди них 40% считают, что ответственными за поддержку молодых художников должны быть культурные фонды и НКО, 38% уверены, что это прерогатива государства, а 30% думают, что этим должны заниматься предприниматели и крупные компании.
Опрос был проведен в июле 2021 года среди 1 773 жителей городов-миллионников. Арт-проект Ozon Ballon, объединяет профессиональных художников и просто талантливых людей. Задача проекта поддержать арт-сообщество, размещая работы художников в пунктах выдачи заказов.
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