Более 40% россиян считают, что выставки посещают хорошо обеспеченные люди - опрос

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 40% россиян считают, что посещение выставок произведений искусства доступно людям с хорошим материальным положением. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного арт-проектом Ozon Ballon, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Более 40% опрошенных убеждены, что галереи и выставки доступны лишь тем, у кого хорошее материальное положение, а 27% уверены, что это привилегия жителей крупных городов. Еще 16% признались, что сами далеки от искусства, но лишь по той причине, что в их городе его практически нет", - говорится в исследовании.

Большинство опрошенных высказалось, что положительно относятся к стрит-арту в своем городе. Так, почти 60% участников исследования хотят, чтобы в их городе появилось больше работ современных художников. При этом чаще всего поддерживали развитие стрит-арт на улицах жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара и Екатеринбурга.

Больше трети (35%) россиян считают подходящим местом для работ стрит-арт художников стены жилых домов, около трети опрошенных предпочли бы заменить наружную рекламу в городе работами независимых художников. Еще 15% россиян считают отличным местом для стрит-арта муниципальные здания. И только 10% участников исследования не против, если произведения искусства украсят стены подъездов, также 10% видят возможным разместить современное искусство на территории торговых центров и магазинов.

Большинство опрошенных - 80% согласились, что современные художники нуждаются в поддержке и продвижении. Среди них 40% считают, что ответственными за поддержку молодых художников должны быть культурные фонды и НКО, 38% уверены, что это прерогатива государства, а 30% думают, что этим должны заниматься предприниматели и крупные компании.

Опрос был проведен в июле 2021 года среди 1 773 жителей городов-миллионников. Арт-проект Ozon Ballon, объединяет профессиональных художников и просто талантливых людей. Задача проекта поддержать арт-сообщество, размещая работы художников в пунктах выдачи заказов.