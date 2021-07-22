Людям старшего возраста необходим особый подход со стороны здравоохранения - академик Румянцев
18:27 22.07.2021
|Фото Ангелины Щедриной
По мнению эксперта, в Москве очень много сделано для пожилых людей. В рамках программы Сергея Собянина «Лучший город Земли», представленной мэром на городской конференции «Единой России», столица РФ входит в первую пятерку городов мира по темпам развития здравоохранения.
«Что касается конкретно пациентов старшего поколения, то в московских поликлиниках выделяют пациентов с тремя или более заболеваниями в отдельную группу. За ними установлен специальный врачебный и социальный контроль. Считаю, что можно было бы пойти дальше. По аналогии с детскими поликлиниками, где с детьми до 1 года жизни работают консультанты-неонатологи, во взрослых поликлиниках необходимо также ввести консультантов-геронтологов», – считает доктор Румянцев.
Пожилым пациентам, зачастую получающим противоречивые рекомендации и имеющим несколько хронических заболеваний, консультант-геронтолог был бы необходим. Включение должности геронтолога-консультанта в работу медицинского учреждения, вкупе с подготовкой специалистов на уровне постдипломного образования терапевтов, доктор медицинских наук Румянцев считает необходимым.
Кандидат медицинских наук Александр Шишонин уверен, что новая схема обслуживания не только даст пожилым людям дополнительные возможности для лечения и восстановления здоровья, но и серьезно разгрузит систему здравоохранения.
«Сегодня врачи в поликлиниках относятся к пожилым людям зачастую формально, ограничиваясь тем, что выписывают им длинный список лекарственных препаратов. Считаю, что введение в поликлиниках врачей-геронтологов, о котором говорит Александр Григорьевич Румянцев, поможет более четко выстраивать лечение и реабилитацию, направлять старшее поколение к профильным специалистам, которые помогут им вернуться к действительно активному образу жизни», — высказал мнение Александр Шишонин.
Артем Метелев, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, отметил важность привлечения в добровольческое движение людей от 55 лет.«Участие в волонтерстве помогает продолжать счастливо жить. Люди старшего поколения делятся опытом, раскрывают свой интеллектуальный потенциал, получают положительные эмоции, новые знакомства. Это уникальная технология активного долголетия, мы видим, что сотни тысяч людей изменили свою жизнь через участие в социальных проектах, и их число будет расти», — сказал Артем Метелев.
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