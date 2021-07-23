Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,5% годовых
14:00 23.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,5% годовых, следует из сообщения ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Совет директоров Банка России 23 июля принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 6,5% годовых. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - указал ЦБ.
Регулятор отметил, что принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.
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